Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü çekildi
Giriş Tarihi: 31.8.2022 16:27

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü çekildi

DHA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü çekildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2022-2023 sezonun fikstürü belli oldu.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine; Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Sözlerine teşekkürlerini ileterek başlayan TBF Kadın Ligleri Müdürü İlker Kırbaş, "Geçtiğimiz sezon ligimizde ve Avrupa kupalarında başarılı ve centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Ligimize yeni katılan, Emlak Konut ve Rize Belediyesi'ne hoş geldiniz diyor, geçtiğimiz yıl göstermiş oldukları başarılı performansı bu yıl da sürdürerek ligimize renk katacaklarına inanıyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatına önem veriyoruz. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, ikinci yıla girmiş olduğumuz bu uygulamanın, başarılı bir şekilde uygulanması konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İLKER KIRBAŞ: TÜM SALONLARA OTOMASYON KAMERA KURULUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yenilikler hakkında konuşan Kırbaş, "2022-2023 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar için tüm salonlara otomasyon kamera kurulum çalışmaları devam ediyor. Bu yenilik sayesinde bu iki ligimizde oynanacak olan müsabakaların tamamı, TBF YouTube hesabı üzerinden daha kaliteli bir şekilde basketbol severlerle buluşacaktır. Bu sezonda hayata geçireceğimiz "Şeffaflık Tescil Teknolojisi" ve anlaşma sağladığımız partnerimiz; Sportradar ile kötü niyetli girişimlerden zarar görülmesini engellemek adına gerekli olan tüm eğitim ve planlamaları bitirdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Son olarak yeni sezonun tüm sporculara sağlıklı ve basketbol dolu olmasını dileyen İlker Kırbaş, "Ayrıca Kadın Ligleri takımları ve sporcularına ait bilgilendirme ve paylaşımların yapılacağı, liglerimizin marka değerini ve görünürlük seviyesini arttıracak olan ve yeni aktifleştirilen sosyal medya platformlarının detaylarını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2022-2023 sezonuna 8 Ekim'de başlayıp 30 Mart 20023 tarihinde de normal sezonu tamamlamayı planlıyoruz. Yeni sezonumuzun tüm takımlarımıza ve sporcularımıza sağlıklı ve basketbol dolu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Fenerbahçe Alagöz Holding – ÇBK Mersin Yenişehir Bld.
Botaş – OGM Ormanspor
Emlak Konut – Rize Belediyesi
Bursa Uludağ Basketbol – Hatay Büyükşehir Belediyespor
Melikgazi Kayseri Basketbol – Beşiktaş
Nesibe Aydın – Çankaya Üniversitesi
Antalya 07 Basketbol – Galatasaray

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi 2022! İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
Emekli promosyon 2022 son gün geldi! Ödemeler katlanıyor: En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar?
MASTERCHEF kim kazandı, hangi takım? TV8 ile dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
YKS EK TERCİH kılavuzu 2022 PDF: ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?
KYK yurt sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? e-Devlet ile 2022 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: 10 Bin TL'yi buluyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
EYT SON DAKİKA 31 AĞUSTOS I Bakan Bilgin: Tek formül tek çözüm! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü
Komşu doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA