Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Devler, Boğa’yı elinden kaçırdı
Giriş Tarihi: 8.9.2022

Devler, Boğa’yı elinden kaçırdı

Devler, Boğa’yı elinden kaçırdı

Son 16 turunu daha önceden garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, güçlü rakibi İspanya’ya yenilerek liderlik şansını tepti

Milli Takım, karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodu Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün skorer oyunlarıyla 18-17 önde bitirdi. Ancak ikinci periyotta savunmada sorun yaşadı ve devreyi 38-34 geride kapattı. Larkin'in devreye girmesiyle 25. dakikada 45-43 ile üstünlüğü tekrar ele geçiren 12 Dev Adam, sonrasında üst üste top kayıpları yapıp, ribaunt almakta zorlandı ve İspanya 6 sayılık farkı buldu. Son periyotta 9-0'lık seri yakalayan milliler, 33. dakikada 59-56 ile skor avantajını eline aldı. Ancak son 48 saniyeye 69-68 İspanya üstünlüğü ile girildi. Bitime 22.6 saniye kala Larkin'in hücumda yaptığı top kaybı maçın kaderini belirledi ve İspanya 72-69 kazandı.

RAKİBİMİZ FRANSA
A Milli Basketbol Takımımızın son 16 turundaki rakibi belli oldu. Ergin Ataman'ın ekibi, B Grubu'nu 3. sırada noktalayan Fransa ile karşılaşacak. 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadelenin saati açıklanmadı. Fransa'da Evan Fournier (New York Knicks), Rudy Gobert (Minnesota), Theo Maledon (Oklahoma City) gibi yıldızlar NBA'de forma giyiyor. Milliler, maçları Almanya'nın başkenti Berlin'de oynayacak.

LARKİN'DEN KÖTÜ HABER
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Atama, maçın ardından yaptığı açıklamada "Shane Larkin'in İstanbul'da MR'ı çekilecek. Parmaklarında ciddi bir problemi var. Durumu da iyi değil" dedi. Deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Berlin'deki maçlar zor olacak. Grup ile oradaki seviye arasında dağlar kadar fark var. Berlin'de taraftarlarımızın vereceği itici güçle daha tempolu ve rakibi daha çok hataya sürükleyebiliriz. Hedefimiz çeyrek final."

MAÇ ÖNCESİ FIBA İLE KRİZ
İSPANYA maçı öncesi Milli Takım'ın yaptığı basın toplantısında kiriz yaşandı. FIBA yetkilileri, Ergin Ataman ve Furkan Korkmaz'ın açıklamaları devam ederken basın toplantısını sonlandırmaya çalıştı. Ataman, bu duruma tepki göstererek görevlileri uyardı

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
YKS EK TERCİH YAPMA SAYFASI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
Sigara fiyatları 7 Eylül 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
DenizBank emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor?
Transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte, saat kaçta? TFF takvimi ile 2022 Süper Lig yaz transfer dönemi için sayılı saatler! İşte tüm detaylar
Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a dava!
İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman? İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek!
SON DAKİKA: Brent Petrol'de sert düşüş! Savaş öncesi seviyeye döndü
e-Devlet Doğalgaz desteği 450-1150 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Devler, Boğa’yı elinden kaçırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA