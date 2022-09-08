Devler, Boğa’yı elinden kaçırdı

Milli Takım, karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodu Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün skorer oyunlarıyla 18-17 önde bitirdi.. Larkin'in devreye girmesiyle 25. dakikada 45-43 ile üstünlüğü tekrar ele geçiren 12 Dev Adam, sonrasında üst üste top kayıpları yapıp, ribaunt almakta zorlandı ve İspanya 6 sayılık farkı buldu. Son periyotta 9-0'lık seri yakalayan milliler, 33. dakikada 59-56 ile skor avantajını eline aldı. Ancak son 48 saniyeye 69-68 İspanya üstünlüğü ile girildi.A Milli Basketbol Takımımızın son 16 turundaki rakibi belli oldu. Ergin Ataman'ın ekibi, B Grubu'nu 3. sırada noktalayan Fransa ile karşılaşacak. 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadelenin saati açıklanmadı. Fransa'da Evan Fournier (New York Knicks), Rudy Gobert (Minnesota), Theo Maledon (Oklahoma City) gibi yıldızlar NBA'de forma giyiyor. Milliler, maçları Almanya'nın başkenti Berlin'de oynayacak.Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Atama, maçın ardından yaptığı açıklamada "Shane Larkin'in İstanbul'da MR'ı çekilecek. Parmaklarında ciddi bir problemi var. Durumu da iyi değil" dedi. Deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti:Berlin'de taraftarlarımızın vereceği itici güçle daha tempolu ve rakibi daha çok hataya sürükleyebiliriz. Hedefimiz çeyrek final."maçı öncesi Milli Takım'ın yaptığı basın toplantısında kiriz yaşandı. FIBA yetkilileri, Ergin Ataman ve Furkan Korkmaz'ın açıklamaları devam ederken basın toplantısını sonlandırmaya çalıştı. Ataman, bu duruma tepki göstererek görevlileri uyardı