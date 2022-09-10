Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türkiye - Fransa (CANLI) | FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turu
Giriş Tarihi: 10.9.2022 13:26 Son Güncelleme: 10.9.2022 13:45

Türkiye - Fransa (CANLI) | FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turu

Türkiye - Fransa CANLI | FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turu

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE 11 - 18 FRANSA (İLK ÇEYREK SONUCU)
TÜRKİYE 35 - 43 FRANSA (2. ÇEYREK SONUCU)

5 MAÇTA 3 GALİBİYET
12 Dev Adam, A Grubu'nda Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya gelmiş ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci olarak bir üst tura çıkmıştı. B Grubu'nda yer alan Fransa ise Almanya, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek ve Macaristan ile karşı karşıya geldi ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü olarak son 16 turuna yükseldi.

SHANE LARKİN YOK
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin dün yaptığı açıklamada ameliyat olacak olan Shane Larkin'in turnuvayı kapattığını duyurmuştu.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇINDAN NOTLAR
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedez-Benz Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, tribünlerdeki yerlerini aldı.

Türk taraftarlar, tezahüratlarla A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculara destek verdi. Fransız taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünlerde yer alarak, takımlarını destekledi.

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Türkiye - Fransa (CANLI) | FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turu
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