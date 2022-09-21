Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Pau Gasol, 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın elçisi oldu
Giriş Tarihi: 21.9.2022 17:06

Pau Gasol, 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın elçisi oldu

AA
Pau Gasol, 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nın elçisi oldu

İspanyol eski yıldız basketbolcu Pau Gasol, 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın elçisi oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, kariyerinde 2 NBA, 1 Dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Gasol'un, uzun zamandır kadınlara sporda ve hayatın her alanında fırsat verilmesinin güçlü bir savunucusu olarak çalıştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pau Gasol, erkek profesyonel takımların antrenör adayı olabilmek için kadınların da aynı fırsatlara sahip olması gerektiğini belirterek, "Kadın basketbolunun büyük bir hayranıyım. Kadınların maçları yükseliyor ve dünyanın en iyi takımlarının uluslararası basketbolda en yüksek onur için mücadele etmesini izlemek üzere Sidney'e gitmek için sabırsızlanıyorum. Sporcuların sahaya getirdikleri beceri, yoğunluk, fiziksellik ve tutku seviyesi inanılmaz. Ülkeniz için basketbolun en büyük sahnesinde oynamak en büyük gururdur." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, yarın başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Putin'den flaş karar! Rusya askeri seferberlik ilan etti! Avrupa'ya gözdağı: Her türlü silahı kullanırız, bu bir blöf değil
SON DAKİKA! Yeni TOKİ müjdesi! İndirim kampanyası geliyor: Başkan Erdoğan detayları paylaşacak!
SON DAKİKA | Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu! Başkan Erdoğan: Teröristleri desteklemekten vazgeçin
Dün MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Motorine indirim mi geliyor? 20 Eylül 2022 bugün mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı: TOGG'un fiyatı ne olacak?
Tunç Soyer’i eleştirdi, görevden alındı!
Son dakika: Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya 3 kare ile mesaj verdi
Erdoğan’ı o otobüste düşünemiyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Pau Gasol, 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın elçisi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA