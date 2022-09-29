Şampiyon Anadolu Efes

Lacivert-beyazlılar, 36. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda üstün bir oyunla Fenerbahçe Beko’yu mağlup etti. Ergin Ataman’ın ekibi, 13. kez bu kupayı müzesine götürdü
Basketbolda geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Anadolu Efes, 36. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kozlarını paylaştı. Maçı başından sonuna domine eden Anadolu Efes, parkeden 71-62'lik galibiyetle ayrıldı. Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği23-15 önde kapattı. İkinci periyotta da üstünlüğünü kabul ettiren Ergin Ataman'ın ekibi, soyunma odasına 42-23galip gitti. Üçüncü çeyrek dengeli geçerken, 54-36'lık skorla gidilen son bölümde Kanarya vites yükseltti. Fark 7'ye insede Efes rakibine geçit vermeyip, 71-62'lik sonuçla 13. kez bu kupayı kaldırdı. Ataman da Efes'in başındaki 13. kupasını kazandı. E n skorer isim, 20 sayı kaydeden Efes'in yeni transferi Ante Zizic oldu.