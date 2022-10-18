Fenerbahçe Beko, ASVEL’i rahat geçti!

Üçüncü çeyreğe Wilbekin'in üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe Beko, rakibinin üst üste hücumlardan boş döndüğü bu bölümde Motley ve Calathes'in sayılarıyla 23. dakikada 52-38 üstünlüğü yakaladı. Bu çeyreği yine Wilbekin'in sayılarıyla bitiren sarı-lacivertliler, son 10 dakikaya 19 sayı farkla (65-46) girdi.

Seyircisinin de desteğiyle oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, Edwards'ın tribünlerden alkış aldığı son çeyrekte farkı korudu ve salondan 84-63 galip ayrıldı.

Sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ve Maccabi Tel Aviv'in ardından ASVEL'i de yenerek 3'te 3 yaptı.

Bu arada maç öncesinde 2019-22 yılları arasında sarı-lacivertli takımın formasını giyen ve şu anda ASVEL kadrosunda yer alan Fransız oyuncu Nando de Colo'ya plaket verildi.