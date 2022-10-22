Euroleague’de haftanın MVP’leri Melli, Vezenkov ve Mike James

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncuları de belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu hafta aynı verimlilik puanı alan 3 oyuncunun MVP olduğu ifade edildi. Olimpia Milano'dan Nicolo Melli, Olympiakos'tan Sasha Vezenkov ve Monaco'dan Mike James, 29 verimlilik puanıyla haftanın en değerli oyuncuları oldu.

Olimpia Milano'nun deplasmanda Bayern Münih'i 83-81 mağlup ettiği maçta İtalyan basketbolcu Nicolo Melli, 17 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı.Baskonia'ya konuk olan Olympiakos'un parkeden 97-92'lik skorla galip ayrıldığı karşılaşmada Sasha Vezenkov, 26 sayı, 7 ribaund ve 1 top çalmayla mücadele etti. Monaco'nun Panathinaikos deplasmanında 83-80'lik skorla kazandığı maçta ABD'li oyuncu Mike James, 27 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.