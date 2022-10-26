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Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:29

NBA'de Suns, şampiyon Warriors'ı farklı yendi

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NBA’de Suns, şampiyon Warriors’ı farklı yendi

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, Phoenix Suns'a deplasmanda 29 sayı farkla 134-105 mağlup oldu.

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki mücadelede Suns, son şampiyon Warriors'ı 29 sayı farkla yendi.

Ev sahibi Suns'ın all-star oyun kurucusu Devin Booker 34 sayı, 7 asistle sahanın en skoreri oldu. 16 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten Chris Paul ve 16 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton da galibiyette önemli rol oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 21 sayı, 8 asist, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Jordan Poole 17 sayı, 5 asistle mücadele etti. 8'de 1 isabetle 2 sayıda kalan Klay Thompson, Booker ile yaşadığı sözlü sataşmalar sonucu kariyerinde ilk kez oyundan atıldı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Detroit Pistons: 120-99

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 113-111

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 108-94

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 134-105

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NBA'de Suns, şampiyon Warriors'ı farklı yendi
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