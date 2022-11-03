Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Alperen Şengün'ün 26 sayısı Houston Rockets'a yetmedi
Giriş Tarihi: 3.11.2022 10:56

Alperen Şengün'ün 26 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

İHA
Alperen Şengün’ün 26 sayısı Houston Rockets’a yetmedi

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'a 109-101 yenildi. Takımının en skorer ismi olan Alperen, 33 dakika parkede kaldı ve 26 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında karşılaştığı Los Angeles Clippers'a 109-101 mağlup oldu ve 8. yenilgisini aldı. Mücadelede 33 dakika parkede kalan Alperen 26 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile oynayarak, takımının skoreri oldu. Houston'da ayrıca Jalen Green 22 sayı, 4 ribaund ve Kevin Porter Jr. 22 sayı, 7 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Bu sezonki 4. galibiyetini elde eden Clippers'ta ise Paul George 28 sayı, 5 asist ve Marcus Morris 21 sayı, 10 ribaund ile katkıda bulundu.

Cleveland'dan üst üste 6. galibiyet

Milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, FieldHouse'da mücadele ettiği Boston Celtics'i 114-113 mağlup ederek, hepsi üst üste olmak üzere toplamda 6. galibiyetini elde etti. Cedi 13 dakika parkede kaldı ve 4 ribaund ile oynarken, Darius Garland 29 sayı, 12 ribaund ve Donovan Mitchell 25 sayı, 6 ribaund ile maçı tamamladı. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Boston'da ise Jaylen Brown'un 30 ve Jayson Tatum'un da 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 111 - Washington Wizards: 121
Cleveland Cavaliers: 114 - Boston Celtics: 113
Miami Heat: 110 - Sacramento Kings: 107
New York Knicks: 99 - Atlanta Hawks: 112
Chicago Bulls: 106 - Charlotte Hornets: 88
Houston Rockets: 101 - Los Angeles Clippers: 109
Milwaukee Bucks: 116 - Detroit Pistons: 91
San Antonio Spurs: 100 - Toronto Raptors: 143
Dallas Mavericks: 103 - Utah Jazz: 100
Portland Trail Blazers: 106 - Memphis Grizzlies: 111
Los Angeles Lakers: 120 - New Orleans Pelicans: 117

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura çekilişi tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!
KPSS ön lisans sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 KPSS ön lisans sonuçları son dakika açıklandı!
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! "Arka arkaya açıklanacak"
SON DAKİKA: TOKİ projesi sonrası 'Orta Gelir Konut Kampanyası' için tarih belli oldu! Bakan Kurum: 81 ili kapsıyor
KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile KPSS önlisans sonuçları tıkla sorgula ekranı
EYT YASASI SON DURUM 3 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama!
SON DAKİKA | Tahıl krizi nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Dün aradım bugün tahıl koridorunu açtılar
Asgari ücret zammı 2023 son dakika: 2023 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan dev çıkarma! Yıldız oyuncu için masaya oturuldu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da kriz patlak verdi! Canlı yayında şok edici durumu açıkladı: “Bazı oyuncular paylaşıyor…”
ARKADAŞINA GÖNDER
Alperen Şengün'ün 26 sayısı Houston Rockets'a yetmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA