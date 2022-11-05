NBA heyecanı İstanbul’da

Türkıye'de basketbolun gelişmesine katkıda bulunmak için kurulmuş olan Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı'nın (BİDEV) NBA iş birliğiyle gerçekleştirdiği jr.nba BİDEV Ligi'nin Draft organizasyonu, spor dünyasından önemli isimlerin katılımıylaİstanbul'da 12 yaş altı ve 10 yaş altı kategorilerinde erkekler ve 12 yaş altında kızların yen aldığı etkinliğe dahil olan okulların, lig boyunca ismini ve logosunu taşıyacakları NBA takımları kura ile belirlendi.jr.nba BİDEV Ligi, 21 Kasım'da başlayacak. Normal sezon boyunca 200'ün üzerinde maç oynanacağı ligde ilk sekize kalan takımlar play-off oynamaya hak kazanacaklar. Şampiyonun belirleneceği finaller 14-15 Ocak 2023 tarihinde yapılacak. Ligi şampiyon tamamlayan takımın oyuncuları, şampiyonluk kupasıyla birlikte NBA'in geleneksel şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek.