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Giriş Tarihi: 12.11.2022

12 dev adam çok farklı

12 dev adam çok farklı

Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Basketbol Takımımız, Belçika’yı 34 sayı farkla yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki üçüncü maçında, Belçika'yı 86-52 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya konuk ekip iyi başlasa da Ay-Yıldızlılar ilk çeyreği 23-13 önde tamamladı. İkinci periyotta savunma sertliğini artıran ve 7 oyuncusundan skor katkısı alan 12 Dev Adam, soyunma odasına 43-27 galip girdi. Üçüncü çeyrekte Belçika farkı eritmeye çalışsa da 15-0'lık seriyle son bölüme 60-40 önde giden Ergin Ataman'ın öğrencileri, parkeden 86-52 galip ayrıldı. 19 sayı atan Onuralp Bitim, müsabakanın en skorer ismi oldu. Ona 16 sayıyla Sadık Emin Karaca eşlik etti. Türkiye, gruptaki ilk zaferini elde edip 4. sıraya yükseldi.

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12 dev adam çok farklı
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