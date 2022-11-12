12 dev adam çok farklı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki üçüncü maçında, Belçika'yı 86-52 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya konuk ekip iyi başlasa da Ay-Yıldızlılar ilk çeyreği23-13 önde tamamladı. İkinci periyotta savunma sertliğini artıran ve 7 oyuncusundan skor katkısıalan 12 Dev Adam, soyunma odasına 43-27 galip girdi. Üçüncü çeyrekte Belçika farkı eritmeye çalışsa da 15-0'lık seriyle son bölüme 60-40 önde giden Ergin Ataman'ın öğrencileri, parkeden 86-52 galip ayrıldı. 19 sayı atan OnuralpBitim, müsabakanın en skorer ismioldu. Ona 16 sayıyla Sadık Emin Karaca eşlik etti. Türkiye, gruptaki ilk zaferini elde edip 4. sıraya yükseldi.