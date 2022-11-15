12 dev adam sonunu getiremedi

Geri düştüğü maçta Sırbistan karşısında üstünlüğü eline alan Milliler, skoru koruyamadı. Son topu da Wilbekin iyi kullanamayınca, 1 sayı farkla yenildik
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 4. maçında deplasmanda Sırbistan'a 77-76 mağlup oldu. Çekişmeli başlayan maça kötü savunmayla giren Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk çeyreği 24-21geride kapatırken, yapılan top kayıplarıylasoyunma odasına da 37-34 mağlup gittik. Üçüncü periyotta ise Wilbekin ve Onuralp devreye girdi. Onuralp'in basketiyle 46-45öne geçen 12 Dev Adam, skoru koruyamadı ve son çeyreğe 54-54 gidildi. Bu bölümde üstünlük iki takım arasında gidip gelirken, 77-76'lık durumda bitime 1 dakika 9 saniye kala Wilbekin, serbest atışta 2'de 0 yaptı. Wilbekin ardından 12 saniye kala son topu iyi kullanamayınca Ergin Ataman'ın talebeleri, parkeden hayal kırıklığıyla ayrıldı.
PROVOKASYON! A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından isyan etti. Ataman, "Taraftar, hakemlerinsürekli aleyhimize çalması… Pesic'in(Sırbistan koçu) gelip benimle muhatapolması olacak iş değil! Geldiğimizdenberi, Micic olayından beri bir provokasyonvar" ifadelerini kullandı. Efes'in Sırp oyuncusu Micic, lacivert-beyazlıların Barcelona ile oynayacağı maç nedeniyle milli takımına gönderilmemişti.