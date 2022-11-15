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Giriş Tarihi: 15.11.2022

12 dev adam sonunu getiremedi

12 dev adam sonunu getiremedi

Geri düştüğü maçta Sırbistan karşısında üstünlüğü eline alan Milliler, skoru koruyamadı. Son topu da Wilbekin iyi kullanamayınca, 1 sayı farkla yenildik

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 4. maçında deplasmanda Sırbistan'a 77-76 mağlup oldu. Çekişmeli başlayan maça kötü savunmayla giren Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk çeyreği 24-21 geride kapatırken, yapılan top kayıplarıyla soyunma odasına da 37-34 mağlup gittik. Üçüncü periyotta ise Wilbekin ve Onuralp devreye girdi. Onuralp'in basketiyle 46-45 öne geçen 12 Dev Adam, skoru koruyamadı ve son çeyreğe 54-54 gidildi. Bu bölümde üstünlük iki takım arasında gidip gelirken, 77-76'lık durumda bitime 1 dakika 9 saniye kala Wilbekin, serbest atışta 2'de 0 yaptı. Wilbekin ardından 12 saniye kala son topu iyi kullanamayınca Ergin Ataman'ın talebeleri, parkeden hayal kırıklığıyla ayrıldı.

PROVOKASYON!
A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından isyan etti. Ataman, "Taraftar, hakemlerin sürekli aleyhimize çalması… Pesic'in (Sırbistan koçu) gelip benimle muhatap olması olacak iş değil! Geldiğimizden beri, Micic olayından beri bir provokasyon var" ifadelerini kullandı. Efes'in Sırp oyuncusu Micic, lacivert-beyazlıların Barcelona ile oynayacağı maç nedeniyle milli takımına gönderilmemişti.

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12 dev adam sonunu getiremedi
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