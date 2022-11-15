12 dev adam sonunu getiremedi

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 4. maçında deplasmanda Sırbistan'a 77-76 mağlup oldu. Çekişmeli başlayan maça kötü savunmayla girenÜçüncü periyotta ise Wilbekin ve Onuralp devreye girdi.12 Dev Adam, skoru koruyamadı ve son çeyreğe 54-54 gidildi. Bu bölümde üstünlük iki takım arasında gidip gelirken, 77-76'lık durumda bitime 1 dakika 9 saniye kalaWilbekin ardından 12 saniye kala son topu iyi kullanamayınca Ergin Ataman'ın talebeleri, parkeden hayal kırıklığıyla ayrıldı.Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından isyan etti. Ataman, "ifadelerini kullandı. Efes'in Sırp oyuncusu Micic, lacivert-beyazlıların Barcelona ile oynayacağı maç nedeniyle milli takımına gönderilmemişti.