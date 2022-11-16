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Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:56

Sacramento Kings, 153 sayı attığı maçta Brooklyn'i yendi

AA
Sacramento Kings, 153 sayı attığı maçta Brooklyn’i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Brooklyn Nets'i 153-121 mağlup etti.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Kings, seyircisi önünde oynadığı Nets maçını 32 sayı farkla kazanarak arka arkaya 4. galibiyetini aldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Kings'te 31 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Terence Davis ve yüzde 100 isabetle 17 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üreten Domantas Sabonis öne çıktı.

Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant 27 sayı, 6 asistle takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Mavericks, Clippers'ı Doncic'in basketiyle yendi

Dallas Mavericks, bir ara 25 sayı öne geçtiği Los Angeles Clippers karşısında farkın kapanmasına engel olamadı ancak sahadan 103-101 galip ayrılmayı başardı.

All-star oyun kurucu Luka Doncic, hücum süresi dolmak üzereyken bitime 27.6 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı Mavericks'e getirdi.

Ev sahibi Mavericks'te Doncic 35 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle galibiyetin mimarı oldu. Dorian Finney-Smith de 21 sayı, 3 top çalmalık katkıda bulundu.

Clippers cephesinde Paul George'un 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Nicolas Batum'un 22 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 113-102

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 103-101

Utah Jazz-New York Knicks: 111-118

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 117-110

Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 153-121

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Sacramento Kings, 153 sayı attığı maçta Brooklyn'i yendi
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