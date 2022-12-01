Anadolu Efes, Olympiacos’u rahat geçti!

KRUNOSLAV SIMON'UN 44 NUMARALI FORMASI SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NDA YERİNİ ALDI

Anadolu Efes formasını 2017-2022 yılları arasında başarıyla giyen ve Turkish Airlines EuroLeague şampiyonlukları da dahil olmak üzere pek çok başarıda imzası olan Krunoslav Simon'un ikonik hale gelen 44 numaralı forması, Olympiacos maçının devre arasında yapılan törenle Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini aldı.

"Forma Emekliliği" uygulaması kapsamında, Efsane Başantrenör Aydın Örs ve Anadolu Efes'in unutulmaz 7 numarası Naumoski'nin ardından Krunoslav Simon, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yerini alan üçüncü isim oldu.