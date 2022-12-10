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Giriş Tarihi: 10.12.2022 15:56 Son Güncelleme: 10.12.2022 15:57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 69 - Bahçeşehir Koleji: 67

AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 69 - Bahçeşehir Koleji: 67

Türkiye Basketbol Liginde Onvo Büyükçekmece sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 69-67'lik skorla devirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 69-67 yendi.

Bu sonuçla Onvo Büyükçekmece Basketbol üst üste 3. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji 7. mağlubiyetini yaşadı. Onvo Büyükçekmece'de Jordon Crawford maçı 24 sayı ile tamamlayarak maçında en skorer ismi oldu.

Hakem: Can Mavisu, Tolga Edis, Burak Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 24, Weber 7, Harris 4, Sajus 4, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Metehan Akyel 4, Can Maxim Mutaf 13, Rivers 13, Tayfun Erülkü

Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Muhammed Mustafa Baygül 7, Yiğit Arslan 12, Gist 4, Boutsiele 20, Blazic 14, Shepherd, Kartal Özmızrak 5, Berkay Candan 1

1. Periyot: 17-18

Devre: 39-32

3. Periyot: 51-50

4. Periyot: 69-67

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 69 - Bahçeşehir Koleji: 67
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