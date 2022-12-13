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Giriş Tarihi: 13.12.2022 21:13

NBA'de sezonun en iyilerine verilen ödüllerin isimleri değişti

AA
NBA’de sezonun en iyilerine verilen ödüllerin isimleri değişti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyilerine verilen ödüllerin isim ve tasarımlarında değişiklik yapıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyilerine verilen ödüllerin isim ve tasarımlarında değişiklik yapıldı.

NBA'den yapılan açıklamada, normal sezon için verilecek 6 ödülde eski yıldız basketbolcuların isimlerinin kullanılacağı belirtildi.

En değerli oyuncuya (MVP) Michael Jordan Ödülü, en iyi savunma oyuncusuna Hakeem Olajuwon Ödülü, yılın çaylağına Wilt Chamberlain Ödülü, en iyi 6. oyuncuya John Havlicek Ödülü ve en çok gelişme kaydeden oyuncuya George Mikan Ödülü verileceği ifade edildi.

İsimlerin yanı sıra ödüllerin tasarımlarında da değişikliğe gidildiği aktarıldı.

Ayrıca normal sezona yeni bir ödül eklendiği belirtilerek, maçların son dakikalarındaki kritik anlarda en iyi performansı sergileyen oyuncuya Jerry West Ödülü'nün takdim edileceği dile getirildi.

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NBA'de sezonun en iyilerine verilen ödüllerin isimleri değişti
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