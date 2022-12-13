NBA’de sezonun en iyilerine verilen ödüllerin isimleri değişti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyilerine verilen ödüllerin isim ve tasarımlarında değişiklik yapıldı.

NBA'den yapılan açıklamada, normal sezon için verilecek 6 ödülde eski yıldız basketbolcuların isimlerinin kullanılacağı belirtildi.

En değerli oyuncuya (MVP) Michael Jordan Ödülü, en iyi savunma oyuncusuna Hakeem Olajuwon Ödülü, yılın çaylağına Wilt Chamberlain Ödülü, en iyi 6. oyuncuya John Havlicek Ödülü ve en çok gelişme kaydeden oyuncuya George Mikan Ödülü verileceği ifade edildi.