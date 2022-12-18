Phoenix Suns, Devin Booker’ın 58 sayısıyla kazandı

ALPEREN ŞENGÜN "DOUBLE-DOUBLE"A YAKLAŞTI

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, Portland Trail Blazers, deplasmanda Houston Rockets'ı 107-95'lik skorla geçti. Sezonun 17. galibiyetine uzanan Blazers'ta Anfernee Simons 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Mücadeleyi 25 sayı ve 10 asistle double-double yaparak tamamlayan all-star Damian Lillard ise toplam 2 bin 222 ile NBA'de en fazla üç sayı atan oyuncular listesinde Jamal Crawford'u geçerek 8'inciliğe yükseldi. Lillard, bu maçta 18 bin sayı barajını da geçti. Bu sezon 20. kez kaybeden Rockets'ta Jalen Green 15 sayı ve 5 ribaunt, Kevin Porter 13 sayı ve 7 ribaunt, Tari Eason 13 sayı ve 6 ribaunt, Kenyon Martin 13 sayı ve 5 ribaunt, milli oyuncu Alperen Şengün ise 10 sayı, 4'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt ve 3 blokla oynadı.