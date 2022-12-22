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Giriş Tarihi: 22.12.2022

Beşiktaş’ın yeni koçu Igor Milicic

Beşiktaş’ın yeni koçu Igor Milicic
Basketbolda işlerin istendiği gitmediği Beşiktaş'ta kan değişimi geldi. Siyah-beyazlılarda Ahmet Kandemir'in karşılıklı anlaşmayla görev ayrılmasından sonra koç arayışları başlamıştı. Siyah-beyazlılarda erkek basketbol takımının başına daha önce Polonya Milli Takımı'nın koçluğunu yapan Igor Milicic getirildi. 46 yaşındaki koç ile bugün sözleşme imzalanması ve görevine resmen başlaması bekleniyor. Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nde 11 maçta sadece 2 galibiyet alırken, 9 mağlubiyet yaşadı ve bu sonuçlarla 16 takımın yer aldığı ligde 15. sırada kaldı.

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Beşiktaş’ın yeni koçu Igor Milicic
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