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Giriş Tarihi: 30.12.2022 15:27

Beşiktaş Emlakjet'de Ahmet Kandemir'den boşalan başantrenörlük görevine Igor Milicic'in getirildiği açıklandı.

İHA
Beşiktaş Emlakjet’de Ahmet Kandemir’den boşalan başantrenörlük görevine Igor Milicic’in getirildiği açıklandı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Ahmet Kandemir'den boşalan başantrenörlük görevine Igor Milicic'in getirildiği açıklandı.

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş Emlakjet, Ahmet Kandemir ile istifa ettiğğini açıklarken, takımın başına Igor Milicic'in getirildiğini açıkladı.

Bu sezon ligde başarısız sonuçlar alınmasının ardından Beşiktaş'ta başantrenör Ahmet Kandemir'in yerine Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Igor Milicic getirildi. 46 yaşındaki Hırvat hoca, Beşiktaş'ın Darüşşafaka'yı yendiği maçı tribünden takip etti. O maçta ise başında Ahmet Kandemir'in yardımcılığını yapan Ömer Uğurata yer almıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"2020-21 sezonundan bu yana Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayız.

Ahmet Kandemir'e emekleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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Beşiktaş Emlakjet'de Ahmet Kandemir'den boşalan başantrenörlük görevine Igor Milicic'in getirildiği açıklandı.
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