Ejderhalar son 16’ya uçtu

eçen sezonun FIBA Avrupa Kupası şampiyonu Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, bu sezon da yoluna doludizgin devam ediyor. Kırmızı Ejderhalar, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in üçüncü maçında Belçika ekibi Filou Oostende'yi 87-81 mağlup ederekÜlker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmaya temsilcimiz süper başladı. İlk çeyreği 22-12 önde tamamlayan Erhan Ernak'ın öğrencileri, soyunma odasına 35-29 üstün gitti. Son çeyreğe 47-47'lik eşitlikle girildi.75-75'le maçı uzatmalara taşıdı. Ekstra sürede de sazı eline alarak parkeden 87-81'lik galibiyetle ayrıldı.Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, rakibi iyi oyunundan dolayı tebrik etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kartal'ın erken sakatlığı oyun planımızı bozsa da oyuncularımız çok büyük karakter ortaya koydu.Bize destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.