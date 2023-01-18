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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Ejderhalar son 16’ya uçtu

Ejderhalar son 16’ya uçtu

Temsilcimiz, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in 3. karşılaşmasında Belçika ekibi Oostende’yi uzatmalara giden karşılaşmada devirdi

Geçen sezonun FIBA Avrupa Kupası şampiyonu Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, bu sezon da yoluna doludizgin devam ediyor. Kırmızı Ejderhalar, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in üçüncü maçında Belçika ekibi Filou Oostende'yi 87-81 mağlup ederek durumu 2-1 yaptı ve son 16 turuna yükseldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmaya temsilcimiz süper başladı. İlk çeyreği 22-12 önde tamamlayan Erhan Ernak'ın öğrencileri, soyunma odasına 35-29 üstün gitti. Son çeyreğe 47-47'lik eşitlikle girildi. Final bölümünde Belçika takımı öne geçse de müthiş bir geri dönüşe imza atan Bahçeşehir, 75-75'le maçı uzatmalara taşıdı. Ekstra sürede de sazı eline alarak parkeden 87-81'lik galibiyetle ayrıldı.

'ORTAYA KARAKTER KOYDUK'
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, rakibi iyi oyunundan dolayı tebrik etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kartal'ın erken sakatlığı oyun planımızı bozsa da oyuncularımız çok büyük karakter ortaya koydu. Son 16'ya kalmaktan ve ülkemizi temsil etmekten dolayı gururluyuz. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

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Ejderhalar son 16’ya uçtu
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