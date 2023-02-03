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Giriş Tarihi: 4.2.2023 00:07

Anadolu Efes Olympiakos engelini aşamadı!

AA
Anadolu Efes Olympiakos engelini aşamadı!

Basketbol THY Avrupa Ligi 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 76-70 yenildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 76-70 yenildi.

Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk çeyreği 22-13 önde tamamlayan Olympiakos, devre arasına da 41-31 üstünlükle girdi.

Ev sahibi ekip, Sasha Vezenkov'un üst üste basketleriyle üçüncü çeyrekte farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 59-43. Anadolu Efes, periyodun son bölümlerini iyi oynayarak 9-0'lık seri yakaladı. Final periyoduna Olympiakos'un 59-52 üstünlüğüyle geçildi.

Lacivert-beyazlılar, son çeyrekte skora ortak olmayı başaramadı ve Olympiakos, mücadeleden 76-70 galip ayrıldı.

Yunanistan temsilcisinde Vezenkov 23, Michalis Lountzis 13 sayı kaydetti. Anadolu Efes'te Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Elijah Bryant ve Vasilije Micic 10'ar sayı üretti.

Bu sonuçla üst üste 5 olmak üzere 16. galibiyetini alan Olympiakos, liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes ise 12. yenilgisini yaşadı.

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Anadolu Efes Olympiakos engelini aşamadı!
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