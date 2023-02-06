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Giriş Tarihi: 6.2.2023 10:18

NBA'de Kyrie Irving'in Dallas Mavericks'e takas edildiği ileri sürüldü!

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NBA’de Kyrie Irving’in Dallas Mavericks’e takas edildiği ileri sürüldü!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen all-star oyun kurucu Kyrie Irving'in Dallas Mavericks'e takas edildiği öne sürüldü.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen all-star oyun kurucu Kyrie Irving'in Dallas Mavericks'e takas edildiği öne sürüldü.

ABD basınında yer alan haberlerde Mavericks'in, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, 2027 ikinci tur draft hakkı, 2029 ilk ve ikinci tur draft hakları karşılığında Nets'ten Irving ve Markieff Morris'i kadrosuna katacağı paylaşıldı.

Cleveland Cavaliers formasıyla 2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan, 8 kez all-star seçilen 30 yaşındaki Irving, bu sezon 27,1 sayı, 5,3 asist ve 5,1 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.

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NBA'de Kyrie Irving'in Dallas Mavericks'e takas edildiği ileri sürüldü!
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