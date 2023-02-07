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Giriş Tarihi: 7.2.2023 13:39

FIBA maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak

AA
FIBA maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak

FIBA Avrupa, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

FIBA Avrupa, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, "FIBA, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden etkilenenlere üzüntülerini iletir, hayatını kaybedenler için başsağlığı diler. Tüm FIBA maçlarında depremden etkilenenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji basketbol takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol takımlarıyla bu hafta yapacağı maçlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenmişti.

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FIBA maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak
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