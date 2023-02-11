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Giriş Tarihi: 11.2.2023 11:01 Son Güncelleme: 11.2.2023 11:10

Sakatlıklar nedeniyle NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik yapıldı

AA
Sakatlıklar nedeniyle NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik yapıldı

Anthony Edwards, De'Aaron Fox, Pascal Siakam, sakatlıkları süren Stephen Curry, Kevin Durant ve Zion Williamson'ın yerine NBA All-Star maçı kadrosuna dahil edildi.

NBA'in internet sitesindeki açıklamaya göre, Minnesota Timberwolves'tan Edwards ve Sacramento Kings'ten Fox kariyerlerinde ilk kez all-star seçildi. Toronto Raptors'tan Siakam ise 2. defa bu onuru yaşadı.

Daha önce yedek kadroya seçilen Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Lauri Markkanen (Utah Jazz) ve Ja Morant (Memphis Grizzlies) ise Curry (Golden State Warriors), Durant (Phoenix Suns), Williamson'ın (New Orleans Pelicans) yerine ilk 5'te sahaya çıkacak.

72. NBA All-Star maçı, 20 Şubat'ta TSİ sabaha karşı ABD'nin Salt Lake City kentinde oynanacak. Oylama sonucu takımlara kaptanlık yapma hakkı kazanan LeBron James ve Giannis Antetokounmpo, karşılaşma öncesi oyuncu havuzundan yapacakları seçimlerle takımlarını oluşturacak.

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Sakatlıklar nedeniyle NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik yapıldı
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