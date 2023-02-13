Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Pelicans'ta Zion Williamson, sahalardan bir süre daha uzak kalacak
Giriş Tarihi: 13.2.2023 12:37

Pelicans'ta Zion Williamson, sahalardan bir süre daha uzak kalacak

AA
Pelicans’ta Zion Williamson, sahalardan bir süre daha uzak kalacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden New Orleans Pelicans'ta forma giyen all-star oyuncu Zion Williamson'ın, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre daha uzak kalacağı duyuruldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden New Orleans Pelicans'ta forma giyen all-star oyuncu Zion Williamson'ın, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre daha uzak kalacağı duyuruldu.

New Orleans Pelicans ile Philadelphia 76ers arasında geçen ay başlarında oynanan maç sırasında sakatlanan Williamson, sahalara beklenenden daha geç dönecek.

Kulübün başkan yardımcısı David Griffin tarafından yapılan açıklamada, tedavisinin ardından antrenmanlara başlayan Zion Williamson'ın sağ ayak kaslarında önceden yaşadığı sorunun nüksettiği ve sahalara dönüş süresinin uzayacağı belirtildi.

Griffin, bu sezon 26 sayı, 7 ribaunt ve 4,6 asist ortalamasıyla oynayan Williamson'ın, ciddi bir tedavi sürecine gireceğini ve sahalara dönüş tarihinin netleşmediğini de vurguladı.

ABD'nin Salt Lake City kentindeki Vivint Arena'nda 20 Şubat'ta yapılacak NBA All-Star maçında Zion Williamson'ın yanı sıra Stephen Curry ve Kevin Durant, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerine, Anthony Edwards, De'Aaron Fox ve Pascal Siakam, ilk 5'te sahaya çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yanıt verdi! İşte o tarih;
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika Malatya’da deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
Yıkılan binaların müteahhiti var da mimarı mühendisi yok mu?
9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Pelicans'ta Zion Williamson, sahalardan bir süre daha uzak kalacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA