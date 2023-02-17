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Giriş Tarihi: 17.2.2023

Şampiyonluk topunu açık artırmaya çıkardı

Şampiyonluk topunu açık artırmaya çıkardı
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Galatasaray ile kazandığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğundaki final maçının imzalı topunu depremzedeler için bağışladı. G.Saray'ın düzenlediği açık artırmada yer alacak olan basketbol topuna şimdiden büyük ilgi gösterildi. Memnun yönetimindeki G.Saray, 13 Nisan 2014'te final maçında F.Bahçe'yi yenerek Avrupa'nın en büyüğü olmuştu. Deneyimli koç, bu müsabakadaki oyuncularının imzasının da yer aldığı topu sarı-kırmızılılara teslim etti.

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Şampiyonluk topunu açık artırmaya çıkardı
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