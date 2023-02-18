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Giriş Tarihi: 18.2.2023 09:58 Son Güncelleme: 18.2.2023 10:11

NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı Pau Gasol'un takımı kazandı! Alperen Şengün'de 7 dakika süre aldı...

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NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nı Pau Gasol’un takımı kazandı! Alperen Şengün’de 7 dakika süre aldı...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2023 organizasyonunun ilk günündeki Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı, Pau Gasol'un takımı kazandı.Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün'de 7 dakika süre aldı.

ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City'de düzenlenen 2023 NBA All-Star, Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile başladı.

Turnuvada, Pau Gasol, Joakim Noah, Deron Williams ve Jason Terry'nin 11'i çaylak, 10'u ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden 28 basketbolcunun bulunduğu havuzdan seçtiği 7'şer kişilik 4 takım mücadele etti.

40 sayıya ulaşan takımın tur atladığı yarı finallerde Pau Gasol'un takımı, milli oyuncu Alperen Şengün'ün de yer aldığı Deron Williams'ın takımını 40-25, Joakim Noah'ın takımı da Jason Terry'nin takımını 40-32 mağlup etti.

7 dakika süre alan Alperen Şengün, 1 ribaunt ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.

Pau Gasol'un takımı, 25 sayıya ulaşan ekibin kazanacağı finalde Joakim Noah'ın takımını 25-20 yendi.

İki maçın toplamında 18 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynayan Jose Alvarado (New Orleans Pelicans), en değerli oyuncu seçildi.

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NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı Pau Gasol'un takımı kazandı! Alperen Şengün'de 7 dakika süre aldı...
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