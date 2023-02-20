All-Star smaç şampiyonu McClung'dan Fenerbahçe Beko itirafı! "Geçen yaz Fenerbahçe'den teklif aldım..."

NBA'de All-Star kapsamında düzenlenen smaç yarışmasında bu sezon Houston Rockets'tan Kenyon Martin Jr., Philadelphia 76ers'tan Mac McClung, New Orleans Pelicans'tan Trey Murphy III ve New York Knicks'ten Jericho Sims boy gösterdi.

Philadelphia 76ers'tan Mac McClung, bir smacı hariç her smacında jüriden tam puan olan 50'yi alarak ve finalde Trey Murphy'i devirerek yarışmanın kazananı oldu.

Son smacında havada 360 dereceden fazla dönen McClung, büyük alkış alırken sosyal medyada bu smaç büyük beğeni topladı.

NBA yalnızca 4 maçta forma giyen McClung, G League'te çok daha fazla maç oynadı.

Yarışma sonrası konuşan McClung zamanında Fenerbahçe Beko'ya gitme ihtimali oluştuğunu açıkladı.

"FENERBAHÇE'DEN BİR TEKLİF ALDIM"

Fenerbahçe'den teklif aldığını söyleyen McClung, "Geçen yaz Fenerbahçe'den bir teklif aldım. Fenerbahçe'ye gitmek, kariyerimi NBA'e taşımak için bir yol olabilirdi. Bunu düşündüm ancak eski takım arkadaşım Zac Ervin beni Amerika'da (G-League'de) kalmaya ikna etti." açıklamasını yaptı.