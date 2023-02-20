Allen Iverson’dan flaş Türkiye sözleri! ’Yanına bile yaklaşamadım’

NBA tarihinin en unutulmaz isimleri arasında yer alan ve 11 kez All-Star seçilen efsane basketbolcu Allen Iverson, kariyeri ve Türkiye'de Beşiktaş dönemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Yıldız basketbolcu 2010 yılında Beşiktaş ile anlaşmaya varmış ve bu gelişme basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştı. Ancak 4 kez NBA sayı kralı, 1 kez normal sezon MVP'si, 1 kez de All-Star MVP'si seçilen Allen Iverson'ın siyah-beyazlı ekipteki macerası çok uzun sürmedi.

Beşiktaş formasıyla yedi lig maçına çıkan Iverson; 14.29 sayı, 2.71 ribaund ve 4.71 asist ortalamaları yakalamış ve Ocak ayında takımdan ayrılmıştı.

ALL-STAR HAFTA SONUNDA KONUŞTU

All-Star hafta sonunda ABD basınına röportaj veren Allen Iverson, Türkiye kararı hakkında sorulan soruya cevap verdi.

Efsane basketbolcu, "Emekli olduğunda, isteseydin Çin'de çok para kazanabilirdin diye düşünüyorum. Eminim isteseydin başka biri sana bir şans daha verebilirdi. Neden o zaman 'Tamam' dedin. Seni 'bitti' noktasına getiren neydi? Yoksa NBA takımlarıyla mı bitti diye düşündün? Çünkü bir süreliğine yurtdışına, Türkiye'ye gitmiştin." şeklinde sorulan soruya şu cevabı verdi:

"Evet, o noktada sadece oynamak istedim. Öyle bir noktaya geliyorsun ki, tamam, dünyanın en büyük liginde oynamak istiyorsun ama fırsat bulamıyorsun. Ve sonra sadece oynamak istiyorsun. Oyuna olan sevgin hala mevcut. Öylesine mevcut ki sadece sahada yer almak istiyorsun. Ve sanırım hayatımın o noktasında ben de oradaydım. Ve şansımı denedim ama asla Muhammed Ali gibi olmadı, asla böyle olmadı. Aynı hissi yaşamanın yanına bile yaklaşamadım."