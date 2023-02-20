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Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:06 Son Güncelleme: 20.2.2023 11:15

NBA All Star'da tarihi gece! Jayson Tatum rekor kırdı

NBA All Star’da tarihi gece! Jayson Tatum rekor kırdı

NBA'de merakla beklenen All Star maçında Giannis Antetokounmpo'nun takımı LeBron James'in takımını 184-175 mağlup etti. Tarihe geçen maçta Boston Celtics'in oyuncusu Jayson Tatum 55 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle bir All-Star maçında en fazla sayı üreten oyuncu olmayı başardı.

NBA'de heyecanla beklenen 72. All Star maçı nefesleri kesti. Utah Jazz'ın salonu Vivint Arena'da oynanan mücadeleyi Giannis Antetokounmpo'nun takımı LeBron James'in takımını 184-175 mağlup etti.

JAYSON TATUM TARİHE GEÇTİ

Maça damga vuran ise, Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum oldu. ABD'li yıldız 55 say, 10 ribaunt ve 6 asistle NBA All-Star tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu oldu.

Oynanan maçta iki takımda NBA'in yıldızları yer aldı. LeBron James'in takımında; Anthony Edwards, Jaylen Brown, Paul George, Tyrese Haliburton, Julius Randle, De'Aaron Fox, Jaren Jackson Jr., Joel Embiid, Kyrie Irving, Luka Doncic, Nikola Jokic.

Yunan oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun ekibinde ise Jayson Tatum, Ja Morant, Donovan Mitchell ve Lauri Markkanen'i ilk beşine alırken, kadrosunu Damian Lillard, Jrue Holiday, Shai Gilgeous-Alexander, DeMar DeRozan, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Domantas Sabonis yer aldı.

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NBA All Star'da tarihi gece! Jayson Tatum rekor kırdı
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