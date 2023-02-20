NBA All Star’da tarihi gece! Jayson Tatum rekor kırdı

JAYSON TATUM TARİHE GEÇTİ

Maça damga vuran ise, Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum oldu. ABD'li yıldız 55 say, 10 ribaunt ve 6 asistle NBA All-Star tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu oldu.