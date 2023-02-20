NBA All Star’da tarihi gece! Jayson Tatum rekor kırdı

NBA'de heyecanla beklenen 72. All Star maçı nefesleri kesti. Utah Jazz'ın salonu Vivint Arena'da oynanan mücadeleyi Giannis Antetokounmpo'nun takımı LeBron James'in takımını 184-175 mağlup etti.
JAYSON TATUM TARİHE GEÇTİ
Maça damga vuran ise, Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum oldu. ABD'li yıldız 55 say, 10 ribaunt ve 6 asistle NBA All-Star tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu oldu.
Yunan oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun ekibinde ise Jayson Tatum, Ja Morant, Donovan Mitchell ve Lauri Markkanen'i ilk beşine alırken, kadrosunu Damian Lillard, Jrue Holiday, Shai Gilgeous-Alexander, DeMar DeRozan, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Domantas Sabonis yer aldı.