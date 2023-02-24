Anadolu Efes, ASVEL’i tek sayıyla yıktı! Temsilcimizden 12. galibiyet...

Karşılaşmanın en skorer isimleri Anadolu Efes'te 20 sayıyla Will Clyburn ve Asvel Lyon-Villeurbanne'de 20 sayıyla Nando De Colo oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes EuroLeague'deki 12'nci galibiyetini elde ederken, Fransa temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ise 17'nci mağlubiyetini aldı.

1'İNCİ PERİYOT: 18-23

DEVRE: 49-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-72