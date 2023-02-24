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Giriş Tarihi: 25.2.2023 00:43

Anadolu Efes, ASVEL'i tek sayıyla yıktı! Temsilcimizden 12. galibiyet...

Anadolu Efes, ASVEL’i tek sayıyla yıktı! Temsilcimizden 12. galibiyet...

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Fransa'nın ASVEL takımı 90-89 yendi.

Turkish Airlines EuroLeague'in 25'inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ile karşı karşıya geldi. Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-89 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri Anadolu Efes'te 20 sayıyla Will Clyburn ve Asvel Lyon-Villeurbanne'de 20 sayıyla Nando De Colo oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes EuroLeague'deki 12'nci galibiyetini elde ederken, Fransa temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ise 17'nci mağlubiyetini aldı.

1'İNCİ PERİYOT: 18-23
DEVRE: 49-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-72

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Anadolu Efes, ASVEL'i tek sayıyla yıktı! Temsilcimizden 12. galibiyet...
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