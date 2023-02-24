Fenerbahçe Beko Obra’dan rövanşı aldı

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz F.Bahçe Beko, eski hocasıObradovic'in çalıştırdığıPartizan'a konuk oldu. İstanbul'daki karşılaşmayı 73-72 kaybeden sarı-lacivertli takım, rakibini 97-94 yenerek rövanşı aldı. Maça daha etkili başlayan ve savunmasını sıkı tutan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-22 önde kapattı. çekişmeli geçen mücadelenin devresini de Kanarya, tek sayı farkla 46-47 üstün tamamladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğü her iki tarafa da gidip geldi. Guduric ve Pierre'nin etkili oyunuyla sazı eline alan sarı-lacivertliler mücadeleyi 97-94 kazandı. Marko Guduric 25 sayıylamaçın en skorer ismi oldu.