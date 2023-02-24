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Giriş Tarihi: 24.2.2023

Fenerbahçe Beko Obra’dan rövanşı aldı

Fenerbahçe Beko Obra’dan rövanşı aldı
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz F.Bahçe Beko, eski hoca Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a konuk oldu. İstanbul'daki karşılaşmayı 73-72 kaybeden sarı-lacivertli takım, rakibini 97-94 yenerek rövanşı aldı. Maça daha etkili başlayan ve savunmasını sıkı tutan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-22 önde kapattı. çekişmeli geçen mücadelenin devresini de Kanarya, tek sayı farkla 46-47 üstün tamamladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğü her iki tarafa da gidip geldi. Guduric ve Pierre'nin etkili oyunuyla sazı eline alan sarı-lacivertliler mücadeleyi 97-94 kazandı. Marko Guduric 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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Fenerbahçe Beko Obra’dan rövanşı aldı
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