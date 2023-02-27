THY Avrupa Ligi’nde ayın MVP’si Sasha Vezenkov

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında 24,8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Vezenkov, bu ay 20.8 sayı ve 8.8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Bu sezon 23,5 verimlilik puanı ortalaması bulunan Bulgar basketbolcu, 18.5 sayı ve 7.4 ribaunt ortalamasıyla bu alanlarda zirvenin sahibi konumunda.

Aynı zamanda kasım ayının da MVP'si olan Vezenkov, ödülünü Olympiacos'un ev sahipliği yapacağı ilk THY Avrupa Ligi karşılaşmasında alacak.