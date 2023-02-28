12 dev adam zaferle kapattı

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda daha önce kupaya katılma şansını kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 6. maçında Belçika'yı 82-54 mağlup etti. Belçika'da Mons Arena'da oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekibimiz, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle siyah formayla parkeye çıktı. Maç öncesi depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu. Mücadelenin ilk çeyreğinin bitmesine 4 dakika 17 saniye kala, sahaya siyah atkılar atıldı. İlk yarıyı 45-31 önde kapatan 12 Dev Adam, müsabakayı da 28 sayı farkla 82-54 kazandı. Doğuş Özdemiroğlu 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.