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Giriş Tarihi: 28.2.2023

12 dev adam zaferle kapattı

12 dev adam zaferle kapattı
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda daha önce kupaya katılma şansını kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 6. maçında Belçika'yı 82-54 mağlup etti. Belçika'da Mons Arena'da oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekibimiz, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle siyah formayla parkeye çıktı. Maç öncesi depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu. Mücadelenin ilk çeyreğinin bitmesine 4 dakika 17 saniye kala, sahaya siyah atkılar atıldı. İlk yarıyı 45-31 önde kapatan 12 Dev Adam, müsabakayı da 28 sayı farkla 82-54 kazandı. Doğuş Özdemiroğlu 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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12 dev adam zaferle kapattı
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