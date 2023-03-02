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Giriş Tarihi: 2.3.2023 10:35

Fenerbahçe Beko'ya müjdeli haber! Nemanja Bjelica geri dönüyor...

Fenerbahçe Beko’ya müjdeli haber! Nemanja Bjelica geri dönüyor...

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, yeni transfer Tyler Dorsey, sahalara geri dönüş tarihi merak edilen Nemanja Bjelica ve Marko Guduric hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yannier, Nemanja Bjelica'nın Cuma günü oynanacak Bologna maçında sahada olacağını ifade etti.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier açıklamalarda bulundu. Yannier; yeni transfer Tyler Dorsey hakkında görüşlerini açıklarken Nemanja Bjelica için olumlu haberi verdi.

"TYLER DORSEY İLE HEDEFLERİMİZ UYUŞTU"
Yeni transfer Tyler Dorsey transferi ile ilgili konuşan Yannier, şu ifadeleri kullandı: "Dorsey, yazdan beri radarımızda olan bir oyuncuydu. Aslında yaz planlamamızda ilk sırayı verdiğimiz oyunculardan biriydi. O dönemki önceliği NBA'de kariyerini devam ettirmekti. Daha sonra sezon içerisinde yine iletişimimiz oldu. O dönemde tekrar şansını G-League'de değerlendirdi. Ama tüm bu etkileşimler aramızı ısıttı. Plan ve projelerimize aslında hakim olmasını sağladı. Biz kendisiyle iletişim halindeydik ve detayları konuşuyorduk. Önümüzdeki iki üç seneyi planladığımızı belirttik. Hedeflerimiz uyuştu ve yarım sezon artı iki sezon şeklinde kapalı bir anlaşma sağladık."

Yannier, bugün sözleşmesi uzatılan Marko Guduric hakkında ise şunları söyledi: Marko elimizdeki kadrodaki oyunculardan önemli bir tanesi. Hem fiziki durumu hem topla yaratabilmesi hem de şutunun olması çok rastlanan bir durum değil. Biz planlamalarımızı gelecek için oluşturduk, tabii bu sene de gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Marko bizim artısını ve eksisini bildiğimiz bir oyuncu."

"BJELICA'NIN SAKATLIĞI 3 KEZ NÜKSETTİ"
Sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Nemanja Bjelica hakkında ise Yannier, oyuncunun dönüşü ile ilgili olumlu haberi paylaştı.

"Nemanja, ağzımızda acı bir tat bırakan tek konu. Çünkü sezon başından beri sahaya çıkamadı bunun sebebi ise biz sözleşme imzaladıktan sonra Sırbistan Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık. İki defa aynı sakatlığı tekrarlanarak bize geldi ve biz onu sahaya döndürme çabalarındayken üçüncü kez nüksetti. İleri yaşta bir oyuncu olduğu için bu bir risk teşkil edebiliyor. Bu yüzden çok fazla temkinli davrandık."

"CUMA GÜNÜ KADRODA OLACAKTIR"
İki haftadır antremanlar yapıyor. Takıma adapte olması ve maç kondisyonu kazanması ayrı bir nokta. Bundan sonrası koçun tercihi olacaktır. Cuma günü kadroda olacağını düşünüyorum ama bu koçun kararı olacaktır."

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague mücadelesinde cuma günü sahasında Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

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Fenerbahçe Beko'ya müjdeli haber! Nemanja Bjelica geri dönüyor...
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