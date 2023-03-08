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Giriş Tarihi: 8.3.2023 23:06

Fenerbahçe Beko deplasmanda kaybetti! Kanarya'ya Maccabi Tel Aviv engeli...

DHA
Fenerbahçe Beko deplasmanda kaybetti! Kanarya’ya Maccabi Tel Aviv engeli...

Euroleague’in 27’nci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Maccabi Tel Aviv’e 78-74 mağlup oldu. Maccabi Tel Aviv galibiyet sayısını 14'e yükseltirken, Fenerbahçe Beko ise 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.

Euroleague'in 27'nci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'e 78-74 mağlup oldu. Maccabi Tel Aviv galibiyet sayısını 14'e yükseltirken, Fenerbahçe Beko ise 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 86-71 kazanmıştı.

İŞTE DETAYLAR...

MACCABİ TEL AVİV: Brown 21, Baldwin 15, Martin 9, Menco, Sorkin 10, Dibartolomeo 10, Hilliard, Cohen 2, Braimoh, Nebo 1, Colson 10

FENERBAHÇE BEKO: Motley 12, Wilbekin 7, Edwards 2, Bjelica 6, Hayes-Davis 16, Pierre 15, Jekiri, Guduric 8, Dorsey, Booker, Calathes 8

1'İNCİ PERİYOT: 17-25
DEVRE: 43-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-56

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Fenerbahçe Beko deplasmanda kaybetti! Kanarya'ya Maccabi Tel Aviv engeli...
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