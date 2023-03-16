Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, son saniyede yıkıldı! Euroleague'de 11. mağlubiyetini aldı...
Giriş Tarihi: 17.3.2023 00:58

Fenerbahçe Beko, son saniyede yıkıldı! Euroleague'de 11. mağlubiyetini aldı...

Fenerbahçe Beko, son saniyede yıkıldı! Euroleague’de 11. mağlubiyetini aldı...

THY EuroLeague'in 29. haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket'e konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibine 82-80 mağlup oldu.

Bu sonuçla Valencia, organizasyonda 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 11. yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 önde tamamlayan Valencia Basket, soyunma odasına 43-42 üstün girdi.

İki takımın aynı sayıyı ürettiği üçüncü çeyreği 61-60 önde geçen Valencia, karşılaşmadan 82-80 galip ayrıldı.

İspanya temsilcisinde 18 sayı kaydeden Bojan Dubljevic ile 15 sayı üreten Jared Harper galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Beko'da ise Marko Guduric'in 23 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
SON DAKİKA | Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sağlık harcamalarında yeni dönem! Bakan Bilgin duyurdu: Vatandaşa ödenen tutar artırıldı
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den 6'lı koalisyona sert tepki: Çapsız ittifaka ülkeyi teslim edemeyiz
Erbakan’ın yol arkadaşlarından Erdoğan’a tam destek
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko, son saniyede yıkıldı! Euroleague'de 11. mağlubiyetini aldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA