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Giriş Tarihi: 19.3.2023 10:33 Son Güncelleme: 19.3.2023 10:35

NBA'de Philadelphia 76ers'tan üst üste 8. galibiyet

AA
NBA’de Philadelphia 76ers’tan üst üste 8. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Indiana Pacers'ı 141-121 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ikincisi Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 31 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Tyrese Maxey'nin 31 sayı, 7 asistle oynadığı Pacers deplasmanında kazanarak sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Tobias Harris'in 24 ve De'Anthony Melton'ın 14 sayı attığı konuk takımda milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 1 dakika 36 saniye sahada kaldı.

Play-in mücadelesi veren Doğu Konferansı 11'incisi Pacers'ta Aaron Nesmith'in 25 ve Andrew Nembhard'ın 22 sayısı, sezonun 39. yenilgisini önleyemedi.

CELTİCS, PLAY-OFF'LARI GARANTİLEDİ
Utah Jazz deplasmanında 118-117 kaybeden Boston Celtics, Miami Heat'in Chicago Bulls'a yenilmesiyle Doğu Konferansı'nda play-off'ları garantiledi.

Batı'nın 10. sırasında bulunan Jazz'da (34 galibiyet, 36 mağlubiyet) Lauri Markkanen, 28 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.

Milwaukee Bucks'ın ardından play-off'lara kalmayı garantileyen ikinci takım olan Celtics'te (49 galibiyet, 23 mağlubiyet) Jazz'a karşı Jaylen Brown 25 ve Grant Williams 23 sayı attı.

KİNGS, WİZARDS'I GEÇTİ
Batı Konferansı ikincisi Sacramento Kings, deplasmanda Washington Wizards'ı 132-118 mağlup etti. Art arda 3 olmak üzere 43. galibiyetini alan Kings'te Domantas Sabonis, 30 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle ön plana çıktı.

Wizards'ta Kyle Kuzma'nın 33 sayı, 7 ribauntluk performansı, sezonun 39. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR
New York Knicks-Denver Nuggets: 116-110

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 108-113

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 122-107

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 121-141

Washington Wizards-Sacramento Kings: 118-132

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 133-119

Chicago Bulls-Miami Heat: 113-99

Utah Jazz-Boston Celtics: 118-117

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NBA'de Philadelphia 76ers'tan üst üste 8. galibiyet
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