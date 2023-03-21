Fenerbahçe Beko evinde Milano’ya kaybetti! Temsilcimiz 12’nci mağlubiyetini aldı...

Son periyoda iki takım da hücumda etkisiz başlayınca ilk iki dakika sayısız geçildi. Napier'ın üst üste bulduğu sayıların ardından Motley ve Edwards ile skor üreten sarı-lacivertli ekip, bitime 5.52 kala farkı 7'ye indirerek rakibine molayı aldırdı: 59-66. Hücumda Napier'ı durduramayan sarı-lacivertliler, Motley'nin basket faulünün ardından Edwards ile üçlük isabeti bularak bitime 1.22 kala farkı 4'e indirdi: 72-76. Kalan bölümde Baron ile sayılar bulan Milano, parkeden 82-75 galip ayrıldı.

1'İNCİ PERİYOT: 18-23

İLK YARI: 35-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-61