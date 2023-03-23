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Giriş Tarihi: 23.3.2023 13:51

Fenerbahçe Beko'da Wilbekin, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak!

AA
Fenerbahçe Beko’da Wilbekin, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak!

Sol dizinden sakatlık yaşayan Fenerbahçe Beko'nun milli oyuncusu Scottie Wilbekin, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Scottie Wilbekin, sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2 hafta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu şutörün THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ile oynanan erteleme maçında sol dizinden sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde, travmatik kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Wilbekin'in durumu 2 hafta sonra tekrar değerlendirilerek sahalara dönüş tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

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Fenerbahçe Beko'da Wilbekin, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak!
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