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Giriş Tarihi: 29.3.2023 11:32

Galatasaray normal sezonun son maçında Nesibe Aydın'a konuk olacak

Galatasaray normal sezonun son maçında Nesibe Aydın’a konuk olacak

Galatasaray, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında deplasmanda Nesibe Aydın ile mücadele edecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında Galatasaray, yarın saat 17.00'de Nesibe Aydın'a konuk olacak. Ligde sarı-kırmızılılar aldığı 19 galibiyet, 6 mağlubiyetle topladığı 44 puanla 3. sırada bulunuyor. Nesibe Aydın ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 40 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 76-57'lik skorla kazandı.

Galatasaray ligde Botaş'a yenildikten sonra oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar son olarak ise evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-61'lik skorla mağlup etti.

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Galatasaray normal sezonun son maçında Nesibe Aydın'a konuk olacak
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