New Orleans’ı mağlup eden Golden State, yeniden play-off potasına girdi

NBA'de normal sezon 6 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Golden State Warriors ile New Orleans Pelicans, Chase Center'da karşı karşıya geldi. Son şampiyon Warriors, 2. periyot sonunda 63-46 geriye düştüğü müsabakayı 120-109'luk skorla kazanarak galibiyet sayısını 40'a çıkardı ve Batı Konferansı'nda 6. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekipte Stephen Curry 39 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Jordan Poole 21 sayı ve 5 ribaund, Klay Thompson da 17 sayıyla mücadele etti. 38. mağlubiyetini alarak 8. sırada kalan New Orleans'da ise Brandon Ingram'ın 26 sayı ve 8 ribaundu, Trey Murphy III'nin de 21 sayısı yeterli olmadı.