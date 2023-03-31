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Giriş Tarihi: 31.3.2023 10:41

Trabzonspor'da yeni yönetim ilk maçına çıkıyor

İHA
Trabzonspor’da yeni yönetim ilk maçına çıkıyor

Trabzonspor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrası Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Kayserispor maçıyla ilk resmi müsabakasına çıkacak.

Trabzonspor'da, 25-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrası, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki 48. dönem yönetim kurulu Kayserispor karşısında yarın günü saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda ilk resmi müsabakasına çıkacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta yapacak.

Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Trezeguet ve Naci Ünüvar'ın yanı sıra Brezilya'nın Bahia ekibine transferi resmiyet kazanması beklenen Vitor Hugo'nda yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.



ORHAN AK, SAHAYA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK ÇIKIYOR
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak, bordo-mavili takımın başında geçti. Sezon sonuna kadar genç teknik adam ile yola devam etme kararı alan Karadeniz ekibinde Ak, 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçına antrenör olarak sahaya çıkmıştı. Orhan Ak, Kayserispor karşısında ilk kez teknik direktör olarak sahaya çıkacak.

52. RANDEVU
Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 52. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 44 puan ile 5. sırada yer alan Trabzonspor, 38 puanla 7. sırada bulan Kayserispor'u ağırlayacak. Yeni yönetim, yeni teknik direktörü ile birlikte taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılmayı planlayan bordo-mavililer üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.
Geride kalan 51 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, rakip filelere 96 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü. Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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Trabzonspor'da yeni yönetim ilk maçına çıkıyor
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