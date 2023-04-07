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Giriş Tarihi: 7.4.2023 10:17 Son Güncelleme: 7.4.2023 10:20

Michael Jordan'ın ayakkabıları açık arttırmada!

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Michael Jordan’ın ayakkabıları açık arttırmada!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, 1998 NBA Finalleri'nde giydiği Air Jordan ayakkabıların açık arttırmaya çıkarılacağı açıklandı.

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nde giydiği Air Jordan ayakkabıların müzayedeye çıkarıldığı ve tutarının 4 milyon dolara kadar çıkabileceği açıklandı.

JORDAN'IN PABUÇLARI 4 MILYON $'A SATIŞTA
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, 1998 NBA Finalleri'nde giydiği Air Jordan ayakkabıların açık arttırmaya çıkarılacağı açıklandı. Müzayede evi Sotheby, Jordan'ın Utah Jazz'e karşı oynadığı final serisinin 2. maçında giydiği Air Jordan 13 için tutarının 4 milyon dolara (38.5 milyon TL) kadar çıkabileceğini belirtti. Nadide parçanın, MJ'in 37 sayılık performansıyla Bulls'u, 93-88 galibiyete taşıdığı maç sonrasında, takım malzemecisi olan bir çocuğa verildiği vurgulandı. Eğer tahmin edilen değere satılırsa, bu meblağ Jordan'ın çaylak sezonunda giydiği ve 2021'de 1 milyon 472 bin dolara alıcı bulan Air Jordan'larının elinde bulundurduğu rekoru geçecek. Son teklif tarihi ise 11 Nisan.

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Michael Jordan'ın ayakkabıları açık arttırmada!
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