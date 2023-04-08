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Giriş Tarihi: 8.4.2023 13:27

Zeljko Obradovic Euroleague'de Partizan'la tarih yazdı! 13 yıl sonra...

Zeljko Obradovic Euroleague’de Partizan’la tarih yazdı! 13 yıl sonra...

Bir dönem Fenerbahçe'de yaşadığı şampiyonluklarla taraftarın gönlünde olan Sırp çalıştırıcı, Partizan ile Euroleague'de 13 yıl tarihi bir başarıya imza atarak play-off biletini kaptı.

Uzun yıllar Fenerbahçe Beko'nun koçluğunu yapan ve adeta taraftarın sevgilisi haline gelen Zeljko Obradovic, yeni takımı Partizan ile harikalar yaratıyor. Sırp çalıştırıcı, Euroleague'de gösterdiği başarı ile tüm dikkatleri üzerine çekerken 13 yıl sonra bir ilki başardı.

BU SEZON HARİKALAR YARATIYOR
Fenerbahçe ile üst üste kazandığı başarıların ardından kariyerine Partizan'da devam Zeljko Obradovic sezona istediği gibi başlayamasa da 2023 yılında EuroLeague'e adeta damgasını vuruyor. Sezona üst üste aldığı mağlubiyetlerle istediği başlangıcı yağamayan Partizan 2023 yılında adeta yeni bir kimliğe büründü.

PLAY-OFF BİLETİNİ ALDI
Turkish Airlines EuroLeague'in 33. hafta maçında Obradovic yönetimindeki Partizan, AS Monaco ile karşı karşıya geldi. Son bölümü çok büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakada konuk ekip Partizan, Zach LeDay ve Kevin Punter ikilisiyle ayakta kaldı ve sahadan 88-84 galip ayrıldı.

13 YIL SONRA BİR İLK
Alınan bu sonuçla 33 maçta 19 galibiyet alan Sırp temsilci, bitime 1 hafta kala play-off biletini aldı. Zeljko Obradovic önderliğindeki Partizan, 13 sene sonra Euroleague'de play-offlara kalmayı garantiledi. (Fanatik)

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Zeljko Obradovic Euroleague'de Partizan'la tarih yazdı! 13 yıl sonra...
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