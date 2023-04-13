Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Michael Jordan’ın ayakkabılarına 2.2 milyon dolar!
Giriş Tarihi: 13.4.2023

Michael Jordan’ın ayakkabılarına 2.2 milyon dolar!

Michael Jordan’ın ayakkabılarına 2.2 milyon dolar!
Efsane basketbolcu Michael Jordan, kariyerini yıllar önce sonlandırmasına rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. 60 yaşındaki ikon ismin, NBA 1998 final serisi 2. maçında giydiği ayakkabılar, açık artırma sonucu 2.2 milyon dolara (42.5 milyon TL) alıcı buldu. Model adı "Air Jordan 13" olan ayakkabılar, satılan en pahalı spor ayakkabısı rekorunu kırdı. Jordan'ın aynı final serisinde giydiği Bulls forması da geçen yıl 10.1 milyon dolara elden çıkarılmıştı. 1984 NBA Draft'ında 3. sıradan seçildiği Chicago Bulls'ta 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, tarihin en iyisi kabul ediliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyondaki kirli pazarlığa tepki: Bir daha o dönemleri yaşatmak istemiyoruz
Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Avrupa’dan çifte standart: AK Parti’ye köstek CHP’ye destek oluyorlar
Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan 'Hayırlı olsun' telefonu
Son dakika: Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Seçim 2023 AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu! 28. Dönem AK PARTİ İstanbul milletvekili adayları kimler?
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Michael Jordan’ın ayakkabılarına 2.2 milyon dolar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA