Michael Jordan’ın ayakkabılarına 2.2 milyon dolar!

basketbolcu Michael Jordan, kariyerini yıllar önce sonlandırmasına rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. 60 yaşındaki ikon ismin,Model adı "Air Jordan 13" olan ayakkabılar,rekorunu kırdı. Jordan'ın aynı final serisinde giydiği Bulls forması da geçen yıl 10.1 milyon dolara elden çıkarılmıştı. 1984 NBA Draft'ında 3. sıradan seçildiği Chicago Bulls'ta 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, tarihin en iyisi kabul ediliyor.