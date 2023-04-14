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Giriş Tarihi: 14.4.2023 18:29

Fenerbahçe Alagöz Holding, finale yükseldi! Euroleague'de Türkiye rüzgarı...

AA
Fenerbahçe Alagöz Holding, finale yükseldi! Euroleague’de Türkiye rüzgarı...

Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final’in ilk yarı final karşılaşmasında İtalyan ekibi Beretta Familia Schio’yu 77-70 mağlup ederek finale yükseldi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İtalya temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, finale yükseldi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Beretta Famila ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 21-16, devreyi ise 40-36 geride kapattı.

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan ve etkili savunma yapan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreği 61-54 önde tamamladı.

Son periyotta skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, salondan 77-70 galip ayrılarak finale çıktı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde ZVVZ USK Prag (Çekya)-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding: McBride 2, Meesseman 13, Stewart 24, Olcay Çakır Turgut, Iagupova 12, Sabally 13, Vandersloot 11, Alperi Onar 2, Raca, Stokes

Beretta Famila: Howard 8, Keys 19, Mabrey 11, Ndour 7, Verona 6, Sottana 5, Sventoraite 6, Bestagno 3, Crippa, Mestdagh 5

1. Periyot: 16-21

Devre: 36-40

3. Periyot: 61-54

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Fenerbahçe Alagöz Holding, finale yükseldi! Euroleague'de Türkiye rüzgarı...
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