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Giriş Tarihi: 15.4.2023 13:54

NBA'de önemli oyuncularını dinlendiren Dallas Mavericks'e, 750 bin dolar ceza verildi

AA
NBA’de önemli oyuncularını dinlendiren Dallas Mavericks’e, 750 bin dolar ceza verildi

NBA'DE Dallas Mavericks'e, Chicago Bulls ile yapılan maçta önemli oyuncularını dinlendirdiği gerekçesiyle 750 bin dolar para cezası verildi.

NBA, yaptığı yazılı açıklamada, Dallas Mavericks'in Chicago Bulls maçında lige zarar veren davranışlarından dolayı 750 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu. Açıklamada, Mavericks'in, ligin oyuncu dinlendirme politikasını ihlal ettiği ve eylemleri ve kamuoyuna verilen bilgilerle maçı kaybetme arzusunu gösterdiği ifade edildi.

NBA Başkan Yardımcısı ve Basketbol Operasyonları Başkanı Joe Dumars, "Dallas Mavericks'in geçen cuma günü Chicago'ya karşı oynanan maçta kilit oyuncularının forma giymesini kısıtlama kararı, sporumuzun dürüstlüğünü baltaladı. Mavericks'in eylemleri taraftarlarımızı ve ligimizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.

Dallas Mavericks, söz konusu karşılaşmada Chicago Bulls'a 115-112 yenilmişti.

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NBA'de önemli oyuncularını dinlendiren Dallas Mavericks'e, 750 bin dolar ceza verildi
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