Bahçeşehir’den ‘büyük’ zafer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'de play-off mücadelesi veren Bahçeşehir Koleji, sahasında konuk ettiği Onvo Büyükçekmece'yi rahat bir oyunun sonunda 92-77 mağlup etti.Yiğit Arslan ve Jerry Boutsiele ile maça ağırlığını koyanFinal periyodunda rakibinin ataklarını iyi savunan kırmızı- lacivertliler, rakibine fırsat tanımadı. Yiğit, Jerry ve Muhammed üçlüsünün üstün performansıyla arayı iyice açan Bahçeşehir,Ev sahibi ekip, bu sonuçla 25. maçında 10. galibiyetini aldı. Bahçeşehir'demaçın en skorer ismi oldu.katkı verirken, Jamar Smith 13 sayı, Muhammed Baygül 13 sayı-5 asist, Conor Morgan 7 sayı-5 ribaunt üretmeyi başardı.BAHÇEŞEHİR Koleji başantrenörü Sinan Atalay, ilk yarıdaki hatalarından ders çıkararak galibiyete uzandıklarını söyledi. Basit hata yaptıklarını ifade eden koç, "Rakibimize ortalamamızın daha üzerinde sayı imkânı verdik.Rakibinize önümüzdeki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.