Bahçeşehir’den ‘büyük’ zafer

Baştan sona mücadeleyi önde götüren kırmızılacivertliler, Yiğit ve Jerry’nin yüksek yüzdeli isabetleriyle maçı kazanmayı bildi. Sezonun 10. galibiyetini alan Bahçeşehir, ligde play-off iddiasını sürdürdü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'de play-off mücadelesi veren Bahçeşehir Koleji, sahasında konuk ettiği Onvo Büyükçekmece'yi rahat bir oyunun sonunda 92-77 mağlup etti. Soyunma odasına 5 sayı(47-42) önde giden Bahçeşehir, 3.çeyrekte de kontrolü elinde tuttu. Yiğit Arslan ve Jerry Boutsiele ile maça ağırlığını koyan KırmızıEjderhalar, farkı 8 sayıya kadarçıkardı. Final periyodunda rakibinin ataklarını iyi savunan kırmızı- lacivertliler, rakibine fırsat tanımadı. Yiğit, Jerry ve Muhammed üçlüsünün üstün performansıyla arayı iyice açan Bahçeşehir, Büyükçekmece'yi 15 sayı farkla(92-77) devirdi. Puanını 35'e çıkararakplay-off iddiasını sürdürdü. Ev sahibi ekip, bu sonuçla 25. maçında 10. galibiyetini aldı. Bahçeşehir'de Yiğit Arslan 10'da7 üçlük isabetiyle yıldızlaşırken22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Jerry Boutsiele 15 sayı-7 ribaunt-5 asistle katkı verirken, Jamar Smith 13 sayı, Muhammed Baygül 13 sayı-5 asist, Conor Morgan 7 sayı-5 ribaunt üretmeyi başardı.
'İYİ SAVUNMAYLA GALİBİYETİ ALDIK'
BAHÇEŞEHİR Koleji başantrenörü Sinan Atalay, ilk yarıdaki hatalarından ders çıkararak galibiyete uzandıklarını söyledi. Basit hata yaptıklarını ifade eden koç, "Rakibimize ortalamamızın daha üzerinde sayı imkânı verdik. İkinciyarıdahatalarımızıdüzeltmeyibaşardık.Savunma sertliğimiziarttırarak, Büyükçekmece'ninsayıbulmasına fırsat vermedik. Rakibinize önümüzdeki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.