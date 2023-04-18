Bu gurur Türkiye’nin

İki Türk takımını karşı karşıya getiren maçtaFenerbahçe Alagöz Holding, basketboldaTürkiye'ye kulüpler bazında 13. Avrupa kupasınıkazandırdı. Fenerbahçe, FIBA AvrupaLigi'nde 5. finalde mutlu sona ulaşırken,Türk basketbolu,ilk AvrupazaferiniKoraç Kupasışampiyonluğuile yaşadı.Lacivert-beyazlılardaha sonraşampiyonu oldu.(2015-16) ve(2017-18)erkek basketbol takımları, 7Days AvrupaKupası'nda mutlu sona ulaştı.FIBA Avrupa Kupası (2021-22),da FIBA EuroChallenge Kupası'nda(2011-2012)Türkiye'nin yüzünü güldürdü.Basketbol Takımı, 2013- 14 sezonunda FIBA Avrupa Ligi, 2008-09 ile 2017- 18'de FIBA Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşadı.Basketbol Takımı da 2016- 17'de FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.Avrupa'nın en büyük kupasını alan Fenerbahçe Alagöz Holding, bugün ayağının tozuyla ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Bu sezon ligde oynadığı iki mücadeleyi de Kanarya (80-72 / 80-62) kazanmıştı. Seride iki galibiyete ulaşan takım, finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi olacak.