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Giriş Tarihi: 18.4.2023

Bu gurur Türkiye’nin

Bu gurur Türkiye’nin

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, Türkiye’ye basketbolda 13. Avrupa kupasını kazandırdı

İki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 13. Avrupa kupasını kazandırdı. Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nde 5. finalde mutlu sona ulaşırken, hem kadın hem de erkek takımı (2016-17) ile Avrupa'nın en büyük kupasını alan ilk kulüp oldu. Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes'in Koraç Kupası şampiyonluğu ile yaşadı. Lacivert-beyazlılar daha sonra 2020-21 ve 2021-22'de Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Galatasaray (2015-16) ve Darüşşafaka (2017-18) erkek basketbol takımları, 7Days Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası (2021- 22), Beşiktaş da FIBA EuroChallenge Kupası'nda (2011-2012)
Türkiye'nin yüzünü güldürdü. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2013- 14 sezonunda FIBA Avrupa Ligi, 2008-09 ile 2017- 18'de FIBA Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşadı. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı da 2016- 17'de FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

ŞAMPİYON BUGÜN G.SARAY KARŞISINDA
PRAG'DA Avrupa'nın en büyük kupasını alan Fenerbahçe Alagöz Holding, bugün ayağının tozuyla ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Bu sezon ligde oynadığı iki mücadeleyi de Kanarya (80-72 / 80-62) kazanmıştı. Seride iki galibiyete ulaşan takım, finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi olacak.

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