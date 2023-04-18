Bu gurur Türkiye’nin

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, Türkiye’ye basketbolda 13. Avrupa kupasını kazandırdı
İki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta ÇBKMersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlupederek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyonolan Fenerbahçe Alagöz Holding, basketboldaTürkiye'ye kulüpler bazında 13. Avrupa kupasınıkazandırdı. Fenerbahçe, FIBA AvrupaLigi'nde 5. finalde mutlu sona ulaşırken,hem kadın hem deerkek takımı (2016-17) ileAvrupa'nın en büyükkupasını alan ilkkulüp oldu.Türk basketbolu,ilk Avrupazaferini1996'da AnadoluEfes'inKoraç Kupasışampiyonluğuile yaşadı.Lacivert-beyazlılardaha sonra 2020-21 ve 2021-22'deAvrupa Ligi şampiyonu oldu. Galatasaray(2015-16) ve Darüşşafaka (2017-18)erkek basketbol takımları, 7Days AvrupaKupası'nda mutlu sona ulaştı. BahçeşehirKoleji FIBA Avrupa Kupası (2021-22), Beşiktaş da FIBA EuroChallenge Kupası'nda(2011-2012)
Türkiye'nin yüzünü güldürdü. GalatasarayKadın Basketbol Takımı, 2013- 14 sezonunda FIBA Avrupa Ligi, 2008-09 ile 2017- 18'de FIBA Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşadı. Yakın Doğu ÜniversitesiKadın Basketbol Takımı da 2016- 17'de FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.
ŞAMPİYON BUGÜN G.SARAY KARŞISINDA PRAG'DA Avrupa'nın en büyük kupasını alan Fenerbahçe Alagöz Holding, bugün ayağının tozuyla ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Bu sezon ligde oynadığı iki mücadeleyi de Kanarya (80-72 / 80-62) kazanmıştı. Seride iki galibiyete ulaşan takım, finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi olacak.